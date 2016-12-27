Радио REGNUM: первый выпуск за 27 декабря
Радио REGNUM
Москва, 27 Декабря 2016, 11:00 — REGNUM
- Новые подробности крушения самолёта Ту-154
- В Санкт-Петербурге состоялись саммиты Евразийского экономического союза и Организации Договора о коллективной безопасности. Генсека не выбрали, но кодекс приняли. В Кремле прокомментировали отсутствие Лукашенко
- Главное мировое событие 2016 года — война в Сирии
- Главным событием 2016 года в России граждане назвали кризис
Читайте ранее в этом сюжете: Радио REGNUM: второй выпуск за 26 декабря
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