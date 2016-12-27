Яндекс «потерял» регионы России
В списке регионов РФ в разделе «Новости» значится 80 субъектов – вместо 85
Элиста, 27 Декабря 2016, 10:30 — REGNUM Сразу несколько субъектов Российской Федерации пропали из списка регионов на сайте yandex.ru в разделе «Новости», сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Из 85 субъектов, входящих в состав РФ, в перечне регионов на yandex.ru утром 27 декабря значились лишь 80.
Так, из списка регионов пропала Республика Калмыкия, которая накануне, 26 декабря, в списке была. Также в перечне нет республик Карачаево-Черкесия и Тува, Чукотского и Ненецкого автономных округов.
По какой причине yandex.ru сократил количество российских регионов, непонятно, однако, по наблюдениям пользователей, новостных сюжетов на страницах «пропавших» субъектов было крайне мало.
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