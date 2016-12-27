Максим Исаев, , 10:27 — REGNUM

ВМФ США хочет увеличить численность своих авианосных ударных групп, несмотря на то, что это связано с поразительно высокими затратами. И ВМФ США это может удаться из-за того, что впервые за более чем десятилетие Республиканская партия смогла взять под свой контроль не только Белый дом, но и Конгресс. И в течение по меньшей мере двух лет ВМФ будет получать деньги и политическую поддержку для наращивания не только численности авианосцев, но и ударных кораблей авианосного типа, пишет Дэвид Экс в статье для War is Boring.

Так, отмечает автор, на сегодняшний день в составе ВМФ США находится десять ядерных авианосцев типа «Нимиц», тогда как 11-й, нового типа «Джеральд Р. Форд» должен поступить на флот в 2017 году. На каждом из них может находиться до 60 и более летательных аппаратов, в том числе более 40 ударных истребителей. Помимо них, ВМФ США обладает девятью десантными вертолетоносцами, которые также могут выполнять функцию легких авианосцев, на которых размещаются самолеты вертикального взлета, такие как штурмовики AV-8B «Харриер» и F-35В.

Тем не менее в последнем анализе структуры вооруженных сил, опубликованном в декабре 2016 года, ВМФ подчеркнул, что этой совместной силы в 19 авианосцев и атакующих кораблей больше недостаточно.

«С тех пор как в 2012 году был проведен полный анализ структуры вооруженных сил, данные по которому были обновлены в 2014 году, в глобальной системе безопасности произошли значительные изменения. Теперь наши потенциальные противники стали развивать потенциалы, которые подрывают нашу традиционную военную мощь и сокращают наше технологическое преимущество», — указывалось в докладе ВМФ.

«В этой новой системе безопасности руководство по оборонному планированию требует, чтобы потенциал совместной группировки был достаточным для нанесения поражения одному противнику, в то время как ВМФ сохранял способность предотвратить достижение целей вторым противником».

По мнению ВМФ, для достижения этой цели необходимо 12 полноценных авианосцев и четыре дополнительных десантных корабля всех классов. Пока неясно, сколько из этих четырех десантных кораблей является атакующими кораблями, однако велика вероятность того, что ВМФ намерен дополнить свою структуру целой амфибийно-десантная группой, в которую входит один атакующий корабль авианосного типа. Поэтому новая структура ВМФ также требует увеличения числа боевых кораблей с сегодняшних 282 до 355.

Каждый новый боевой корабль обходится налогоплательщику США почти в $2 млрд в среднем, поэтому увеличение численности флота может стоить США $150 млрд — сумма, которая не включает в себя затраты на экипаж, вооружение и ремонт. Так, ежегодно на работу одного авианосца необходимо $500 млн.

Дополнительные $100 млрд на постройку судов необязательно являются особенно большими затратами с учетом того, что они будут растянуты на несколько лет и даже десятилетий, однако Дональду Трампу придется искать десятки миллиардов долларов в год на новые суда в условиях сокращений федеральных поступлений. Хотя Трамп и его союзники-республиканцы в Конгрессе согласны с тем, что нужно строить больше судов, они также решительно настроены на значительное сокращение налогов, особенно для обеспеченных слоев населения.

В декабре 2015 года некоммерческая организация Tax Policy Center провела анализ налоговых реформ Трампа, в результате которых поступления в федеральный бюджет сократятся по меньшей мере на $9,5 трлн за первое десятилетие. Сокращение налогов и высокий уровень федеральных затрат почти в два раза увеличит национальный долг США.

Таким образом, при президенте Трампе США могут оказаться в еще более сложной экономической ситуации, тогда как ВМФ страны может ожидать громадных поступлений — прежде всего на постройку авианосцев и атакующих кораблей, но сделано это будет за счёт благосостояния граждан США.