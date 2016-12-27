Вторник, 27 Декабря 2016 года
11:16:55 МСК

WiB: ВМФ США может построить еще один авианосец

Политика
Нынешний флот в десять судов считается недостаточным
Авианосец США «Джордж Буш».Скоростные испытания 2010 года Авианосец США «Джордж Буш».Скоростные испытания 2010 года

Максим Исаев, 27 Декабря 2016, 10:27 — REGNUM  

ВМФ США хочет увеличить численность своих авианосных ударных групп, несмотря на то, что это связано с поразительно высокими затратами. И ВМФ США это может удаться из-за того, что впервые за более чем десятилетие Республиканская партия смогла взять под свой контроль не только Белый дом, но и Конгресс. И в течение по меньшей мере двух лет ВМФ будет получать деньги и политическую поддержку для наращивания не только численности авианосцев, но и ударных кораблей авианосного типа, пишет Дэвид Экс в статье для War is Boring.

Так, отмечает автор, на сегодняшний день в составе ВМФ США находится десять ядерных авианосцев типа «Нимиц», тогда как 11-й, нового типа «Джеральд Р. Форд» должен поступить на флот в 2017 году. На каждом из них может находиться до 60 и более летательных аппаратов, в том числе более 40 ударных истребителей. Помимо них, ВМФ США обладает девятью десантными вертолетоносцами, которые также могут выполнять функцию легких авианосцев, на которых размещаются самолеты вертикального взлета, такие как штурмовики AV-8B «Харриер» и F-35В.

Тем не менее в последнем анализе структуры вооруженных сил, опубликованном в декабре 2016 года, ВМФ подчеркнул, что этой совместной силы в 19 авианосцев и атакующих кораблей больше недостаточно.

«С тех пор как в 2012 году был проведен полный анализ структуры вооруженных сил, данные по которому были обновлены в 2014 году, в глобальной системе безопасности произошли значительные изменения. Теперь наши потенциальные противники стали развивать потенциалы, которые подрывают нашу традиционную военную мощь и сокращают наше технологическое преимущество», — указывалось в докладе ВМФ.

«В этой новой системе безопасности руководство по оборонному планированию требует, чтобы потенциал совместной группировки был достаточным для нанесения поражения одному противнику, в то время как ВМФ сохранял способность предотвратить достижение целей вторым противником».

По мнению ВМФ, для достижения этой цели необходимо 12 полноценных авианосцев и четыре дополнительных десантных корабля всех классов. Пока неясно, сколько из этих четырех десантных кораблей является атакующими кораблями, однако велика вероятность того, что ВМФ намерен дополнить свою структуру целой амфибийно-десантная группой, в которую входит один атакующий корабль авианосного типа. Поэтому новая структура ВМФ также требует увеличения числа боевых кораблей с сегодняшних 282 до 355.

Каждый новый боевой корабль обходится налогоплательщику США почти в $2 млрд в среднем, поэтому увеличение численности флота может стоить США $150 млрд — сумма, которая не включает в себя затраты на экипаж, вооружение и ремонт. Так, ежегодно на работу одного авианосца необходимо $500 млн.

Дополнительные $100 млрд на постройку судов необязательно являются особенно большими затратами с учетом того, что они будут растянуты на несколько лет и даже десятилетий, однако Дональду Трампу придется искать десятки миллиардов долларов в год на новые суда в условиях сокращений федеральных поступлений. Хотя Трамп и его союзники-республиканцы в Конгрессе согласны с тем, что нужно строить больше судов, они также решительно настроены на значительное сокращение налогов, особенно для обеспеченных слоев населения.

В декабре 2015 года некоммерческая организация Tax Policy Center провела анализ налоговых реформ Трампа, в результате которых поступления в федеральный бюджет сократятся по меньшей мере на $9,5 трлн за первое десятилетие. Сокращение налогов и высокий уровень федеральных затрат почти в два раза увеличит национальный долг США.

Таким образом, при президенте Трампе США могут оказаться в еще более сложной экономической ситуации, тогда как ВМФ страны может ожидать громадных поступлений — прежде всего на постройку авианосцев и атакующих кораблей, но сделано это будет за счёт благосостояния граждан США.

regnum author Максим Исаев
Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Значимые публикации зарубежных СМИ в переводах ИА REGNUM
Главное сегодня
NB!
27.12.16
Астрахань превратилась в свалку: горожане хотят отправить мэра в отставку
АстраханьРоссия Сбор, вывоз, хранение и переработка бытового мусора Общество
NB!
27.12.16
Радио REGNUM: первый выпуск за 27 декабря
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
27.12.16
«Куба хранит теплые воспоминания об Ансамбле имени Александрова»
ГаванаКуба Катастрофа самолета Ту-154 над Черным морем Происшествия
NB!
27.12.16
Максим ИсаевWiB: ВМФ США может построить еще один авианосец
ВашингтонСША Значимые публикации зарубежных СМИ в переводах ИА REGNUM Политика
NB!
27.12.16
На Украине освобожден гражданин РФ — СКР
МоскваРоссия Гражданская война на Украине Политика
NB!
27.12.16
Вопрос Путину помог? Свердловской деревне обещают дорогу во внешний мир
ЕкатеринбургРоссия Развитие автотранспортной инфраструктуры Общество
NB!
27.12.16
Максим ИсаевТрампу нужно по-новому решать проблему с КНДР. И срочно — National Interest
ВашингтонСША Значимые публикации зарубежных СМИ в переводах ИА REGNUM Политика
NB!
27.12.16
Новый год первые лица России встретят дома
МоскваРоссия Новый год Политика
NB!
27.12.16
«Рубль настроен на обновление годового максимума»
МоскваРоссия Курсы валют Экономика
NB!
27.12.16
Скандал в Южной Корее: правящая партия «Сэнури» раскололась
СеулЮжная Корея Скандал вокруг президента Южной Кореи Политика
NB!
27.12.16
Один из «черных ящиков» Ту-154 найден — СМИ
СочиКраснодарский крайРоссия Катастрофа самолета Ту-154 над Черным морем Происшествия
NB!
27.12.16
Свидетель сравнил Ту-154 с «мотоциклом на заднем колесе»
МоскваРоссия Катастрофа самолета Ту-154 над Черным морем Происшествия
NB!
27.12.16
В США — день массовых драк в торговых центрах
ХартфордСША Массовые драки Общество
NB!
27.12.16
Падение и контрнаступление: что было с рублём в 2016 году
МоскваРоссия Курсы валют Экономика
NB!
27.12.16
Барак Обама «ни при чем» — у него отпуск на Гавайях
ГонолулуСША Выборы в США Политика
NB!
27.12.16
Обама обещал освободить Мосул к концу года. Не получилось
МосулИрак Освобождение Мосула Политика
NB!
27.12.16
СМИ: Киссинджер — «главный посредник» в переговорах Трампа с Москвой
Нью-ЙоркСША Деятельность президента США Дональда Трампа Политика
NB!
27.12.16
Инга СлажинскайтеЛенинградская область в 2016-м: мажорный тон на кризисном фоне
Санкт-ПетербургЛенинградская областьРоссия Итоги 2016 года Политика
NB!
27.12.16
«Хуже, чем капо!» — посол Трампа в Израиле считает Обаму антисемитом
Нью-ЙоркСША Ближневосточное урегулирование Политика
NB!
27.12.16
СМИ: Повреждения Ту-154 свидетельствуют о попытке посадить самолёт на воду
МоскваРоссия Катастрофа самолета Ту-154 над Черным морем Общество
NB!
26.12.16
Сергей ГуркинИстерика в Киеве: Савченко, оказывается, агент Путина
КиевУкраина Гражданская война на Украине Политика
NB!
26.12.16
Евгений ОсиповНе стоит рассчитывать на то, что латвийские русские остановят НАТО
ЛиепаяЛатвия Обострение отношений России и НАТО Политика
ещё главное