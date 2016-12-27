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Киссинджер советовал Трампу снять санкции с России – Bild

Политика
Бывший госсекретарь будет посредником между Вашингтоном и Москвой

Вашингтон, 27 Декабря 2016, 10:04 — REGNUM  Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер является фигурой, заинтересованной в налаживании отношений Вашингтона и Москвы. Он разработает соответствующий план улучшения отношений и возьмёт на себя роль посредника между США и Россией. Такими данными располагают спецслужбы Европейского союза, пишет немецкая газета Bild.

Издание утверждает, что Киссинджер рекомендовал избранному президенту США Дональду Трампу снять с России санкции. Вашингтон заинтересован в таком шаге, чтобы сдержать международное влияние Китая.

«По данным проведённого для европейских спецслужб анализа, который основывается на данных команды Трампа, избранный президент США стремится снять с России санкции «по совету Киссинджера», — пишет газета.

Отмечается, что Киссинджер считает нужным дать России возможность усилить влияние на территории бывшего СССР, и Вашингтону следует «уступить» эту сферу влияния.

«Это означает, что США признают за сферой политического влияния России пространство между Польшей и Ираном, Афганистаном и Китаем», — сообщает издание.

Издание, ссылаясь на проведённое европейскими спецслужбами исследование, утверждает, что Запад перестанет давить на Москву в связи с присоединением Крыма. Вашингтон не пойдёт на официальное признание Крыма, но перестанет обвинять Россию.

Для этого от российского руководства США должны добиться гарантий безопасности со стороны Донбасса. «В ответ Запад в дальнейшем не будет затрагивать вопрос Крыма», — сообщает издание.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, лояльность Киссинджера к России не очевидна. 18 декабря, комментируя обвинения Вашингтона в адрес российского руководства, которое якобы санкционировало «хакерские атаки» на предвыборный штаб экс-госсекретаря Хиллари Клинтон, Киссинджер заявил, что уверен в существовании российской киберагрессии. Американская сторона должна делать то же самое — проводить хакерские атаки против русских.

По поводу президента России Владимира Путина политик выразился неоднозначно, сравнив его с героем романа «Преступление и наказание» Ф. М. Достоевского:

«Он холодный калькулятор национального интереса России, как он его понимает, и который, он считает, вероятно правильно, имеет несколько уникальных особенностей, — сказал он. — Для него вопрос идентичности России весьма важен».

Читайте ранее в этом сюжете: Песков о сравнении Путина с Достоевским: Киссинджер хорошо знает Россию

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