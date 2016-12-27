Суд офицерской чести в саратовском СУ СКР: нарушение дисциплины и этики

Саратов, , 10:02 — REGNUM На заседании рассмотрены причины нарушений норм служебной дисциплины и профессиональной этики сотрудниками следственного управления в 2016 году, а также условия, способствующие их совершению, а также подведены итоги работы данного совещательного органа, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ведомства 26 декабря.

Как выяснилось, заседание прошло 20 декабря. Согласно официальной информации, по его результатам разработаны дополнительные мероприятия, направленные на повышение эффективности воспитательной работы среди сотрудников управления и поддержание законности, служебной дисциплины в подчиненных подразделениях. Подробности не сообщаются.

Деятельность суда офицерской чести признана положительной, отмечают в СУ СКР региона.