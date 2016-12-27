В Самарской области у руля «Единой России» встала женщина

Самара, , 09:45 — REGNUM Самарское региональное отделение «Единой России» возглавила вице-спикер Самарской губернской думы 61-летняя Екатерина Кузьмичева. Она начала свою карьеру с воспитателя детского сада, а затем была продвинута по партийной линии, сообщает ИА REGNUM.

Основными в повестке отчетно-выборной конференции стали вопросы об избрании секретаря реготделения «ЕР», а также — избрание регионального политического совета и региональной контрольной комиссии, состав которых включил в себя 65 и 9 человек соответственно, отметили в пресс-службе партии.

«Я прекрасно понимаю, что это огромный кредит доверия, который мне предстоит оправдать. Главной своей задачей вижу улучшение количественного и качественного состава регионального отделения партии «Единая Россия» и повышение внутрипартийной дисциплины. Реализация всех начатых партийных проектов будет продолжена», — заявила Екатерина Кузьмичева.

Член Бюро Высшего совета партии губернатор Николай Меркушкин, характеризуя нового секретаря, подчеркнул, что Екатерина Кузьмичева обладает серьезным опытом работы.

Как следует из биографии Екатерины Кузьмичевой, она родилась 16 января 1955 года в селе Знаменское Башмаковского района Пензенской области в крестьянской семье. В 1980 году закончила дошкольный факультет Ульяновского пединститута.

Карьеру начала в 1973 году воспитателем в детском саду. В 1988—1990 годах работала в парткоме службы быта ОАО «АвтоВАЗ». С 1990 по 2000 года работала начальником управления детских учреждений ОАО «АвтоВАЗ». В сентябре 2000 стала директором объединения дошкольных образовательных учреждений ОАО «АвтоВАЗ» (ныне АНО ДО «Планета детства «Лада»).

Затем прошла путь от депутата Тольяттинской городской думы до парламентария Госдумы. В 2016 году избрана депутатом Самарской губернской думы по Ставропольскому одномандатному округу № 8, первым заместителем председателя Самарской губернской думы. Замужем, имеет сына.

Самарские единороссы определили делегатов от регионального отделения партии на XVI съезд «ЕР», который состоится в Москве в январе 2017 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, и.п. секретаря самарского реготделения «ЕР» Игорь Станкевич в Единый день голосования, 18 сентября, был избран депутатом Госдумы и покинул партийный пост.

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