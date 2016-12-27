Вторник, 27 Декабря 2016 года
11:14:32 МСК

В Самарской области у руля «Единой России» встала женщина

Политика
26 декабря в Самаре состоялась отчетно-выборная конференция реготделения «ЕР»

Самара, 27 Декабря 2016, 09:45 — REGNUM  Самарское региональное отделение «Единой России» возглавила вице-спикер Самарской губернской думы 61-летняя Екатерина Кузьмичева. Она начала свою карьеру с воспитателя детского сада, а затем была продвинута по партийной линии, сообщает ИА REGNUM.

Основными в повестке отчетно-выборной конференции стали вопросы об избрании секретаря реготделения «ЕР», а также — избрание регионального политического совета и региональной контрольной комиссии, состав которых включил в себя 65 и 9 человек соответственно, отметили в пресс-службе партии.

«Я прекрасно понимаю, что это огромный кредит доверия, который мне предстоит оправдать. Главной своей задачей вижу улучшение количественного и качественного состава регионального отделения партии «Единая Россия» и повышение внутрипартийной дисциплины. Реализация всех начатых партийных проектов будет продолжена», — заявила Екатерина Кузьмичева.

Член Бюро Высшего совета партии губернатор Николай Меркушкин, характеризуя нового секретаря, подчеркнул, что Екатерина Кузьмичева обладает серьезным опытом работы.

Как следует из биографии Екатерины Кузьмичевой, она родилась 16 января 1955 года в селе Знаменское Башмаковского района Пензенской области в крестьянской семье. В 1980 году закончила дошкольный факультет Ульяновского пединститута.

Карьеру начала в 1973 году воспитателем в детском саду. В 1988—1990 годах работала в парткоме службы быта ОАО «АвтоВАЗ». С 1990 по 2000 года работала начальником управления детских учреждений ОАО «АвтоВАЗ». В сентябре 2000 стала директором объединения дошкольных образовательных учреждений ОАО «АвтоВАЗ» (ныне АНО ДО «Планета детства «Лада»).

Затем прошла путь от депутата Тольяттинской городской думы до парламентария Госдумы. В 2016 году избрана депутатом Самарской губернской думы по Ставропольскому одномандатному округу № 8, первым заместителем председателя Самарской губернской думы. Замужем, имеет сына.

Самарские единороссы определили делегатов от регионального отделения партии на XVI съезд «ЕР», который состоится в Москве в январе 2017 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, и.п. секретаря самарского реготделения «ЕР» Игорь Станкевич в Единый день голосования, 18 сентября, был избран депутатом Госдумы и покинул партийный пост.

Читайте ранее в этом сюжете: В самарском отделении «Единой России» меняют секретаря

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Отставки и назначения
Главное сегодня
NB!
27.12.16
Радио REGNUM: первый выпуск за 27 декабря
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
27.12.16
«Куба хранит теплые воспоминания об Ансамбле имени Александрова»
ГаванаКуба Катастрофа самолета Ту-154 над Черным морем Происшествия
NB!
27.12.16
Максим ИсаевWiB: ВМФ США может построить еще один авианосец
ВашингтонСША Значимые публикации зарубежных СМИ в переводах ИА REGNUM Политика
NB!
27.12.16
На Украине освобожден гражданин РФ — СКР
МоскваРоссия Гражданская война на Украине Политика
NB!
27.12.16
Вопрос Путину помог? Свердловской деревне обещают дорогу во внешний мир
ЕкатеринбургРоссия Развитие автотранспортной инфраструктуры Общество
NB!
27.12.16
Глава Минобороны Израиля: Евреям из Франции пора уезжать
Тель-АвивИзраиль Ближневосточное урегулирование Политика
NB!
27.12.16
Новый год первые лица России встретят дома
МоскваРоссия Новый год Политика
NB!
27.12.16
«Рубль настроен на обновление годового максимума»
МоскваРоссия Курсы валют Экономика
NB!
27.12.16
Скандал в Южной Корее: правящая партия «Сэнури» раскололась
СеулЮжная Корея Скандал вокруг президента Южной Кореи Политика
NB!
27.12.16
Один из «черных ящиков» Ту-154 найден — СМИ
СочиКраснодарский крайРоссия Катастрофа самолета Ту-154 над Черным морем Происшествия
NB!
27.12.16
Свидетель сравнил Ту-154 с «мотоциклом на заднем колесе»
МоскваРоссия Катастрофа самолета Ту-154 над Черным морем Происшествия
NB!
27.12.16
Трамп: До моей победы на выборах мир был «мрачный»
ВашингтонСША Деятельность президента США Дональда Трампа Политика
NB!
27.12.16
Падение и контрнаступление: что было с рублём в 2016 году
МоскваРоссия Курсы валют Экономика
NB!
27.12.16
Барак Обама «ни при чем» — у него отпуск на Гавайях
ГонолулуСША Выборы в США Политика
NB!
27.12.16
Обама обещал освободить Мосул к концу года. Не получилось
МосулИрак Освобождение Мосула Политика
NB!
27.12.16
СМИ: Киссинджер — «главный посредник» в переговорах Трампа с Москвой
Нью-ЙоркСША Деятельность президента США Дональда Трампа Политика
NB!
27.12.16
Инга СлажинскайтеЛенинградская область в 2016-м: мажорный тон на кризисном фоне
Санкт-ПетербургЛенинградская областьРоссия Итоги 2016 года Политика
NB!
27.12.16
Трамп охарактеризовал ООН как клуб для приятного времяпрепровождения
ВашингтонСША Организация Объединённых Наций Политика
NB!
27.12.16
СМИ: Повреждения Ту-154 свидетельствуют о попытке посадить самолёт на воду
МоскваРоссия Катастрофа самолета Ту-154 над Черным морем Общество
NB!
26.12.16
Сергей ГуркинИстерика в Киеве: Савченко, оказывается, агент Путина
КиевУкраина Гражданская война на Украине Политика
NB!
26.12.16
Евгений ОсиповНе стоит рассчитывать на то, что латвийские русские остановят НАТО
ЛиепаяЛатвия Обострение отношений России и НАТО Политика
NB!
26.12.16
Станислав ТарасовИран и Азербайджан могут стать единым конфедеративным государством
МоскваРоссия Противостояние Ирана и США Политика
ещё главное