Песков не слышал о возможном назначении Бабича послом в Турции

Михаил Бабич — полномочный представитель президента Российской Федерации в Приволжском Федеральном округе с 15 декабря 2011 года

Москва, , 09:40 — REGNUM Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, впервые слышит о том, что возможным преемником убитого в Турции посла России Андрея Карлова может стать полномочный представитель президента в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич.

Об этом сообщает телеканал «Дождь». Издание со ссылкой на источники, близкие к Кремлю, утверждает, что Михаила Бабича могут назначить послом в Турции уже в 2017 году.

Михаил Бабич — полномочный представитель президента Российской Федерации в Приволжском Федеральном округе с 15 декабря 2011 года. В конце июля 2016 года президент РФ Владимир Путин освободил от должности посла РФ на Украине Михаила Зурабова.

В МИД Украины тогда заявили, что не дадут агреман на назначение Бабича послом РФ.