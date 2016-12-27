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Президент Азербайджана вручил орден Рамазану Абдулатипову

Политика
До нынешнего главы Дагестана ни один руководитель республики не удостаивался государственных наград Азербайджана

Махачкала, 27 Декабря 2016, 09:38 — REGNUM  Глава Дагестана Рамазан Абдулатипов удостоен высокой награды Республики Азербайджан. В ходе официального визита в соседнюю страну ему был вручен орден «Достлуг» (Дружба), сообщили ИА REGNUM 27 декабря в пресс-службе администрации главы и правительства Республики Дагестан.

Решение о награждении было принято в связи с большими заслугами дагестанского лидера, а также по случаю его 70-летнего юбилея. Вручал орден «Достлуг» лично президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.

При этом он подчеркнул: «Вы — первый руководитель Дагестана, который награжден государственной наградой нашей страны. Это искренне и заслуженно. Вы делаете все, для того чтобы наши республики еще более сблизились».

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Напомним, в августе 2016 года Владимир Путин наградил главу Дагестана орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени. В тексте указа говорится, что Рамазан Абдулатипов удостоен высокой награды за «большие заслуги перед государством и многолетнюю плодотворную деятельность».

Среди наград, которых удостоен дагестанский лидер, есть также орден Почета, орден Дружбы, орден «За заслуги перед Республикой Дагестан» и орден «Славы и Чести», которым его наградила Русская православная церковь.

Справка: Орден «Достлуг» (Дружба) учрежден в Азербайджане в 2007 году. Он вручается гражданам как самой республики, так и иностранных государств за особые заслуги в развитии дружеских, экономических и культурных связей между Азербайджаном и иностранным государством, а также за особый вклад в укрепление дружбы народов.

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