МИД КНР прокомментировал слова Путина о дружбе России и Китая

Пекин, , 09:18 — REGNUM В ходе очередной пресс-конференции в Пекине, официальный представитель внешнеполитического ведомства КНР Хуа Чуньин прокомментировала заявление российского лидера Владимира Путина о партнерстве России и Китая, сделанное им во время ежегодной пресс-конференции.

«Мы привыкли к словосочетанию «стратегическое партнерство». Но это больше чем стратегическое партнерство — то, что сложилось между Россией и Китаем за последние годы», — заявил Владимир Путин во время своей пресс-конференции.

Дипломат подчеркнула, что Китай приветствует заявление Владимира Путина в отношении сотрудничества двух стран, пишет «Жэньминь жибао».

«Пекин высоко оценивает позитивное отношение к развитию двусторонних связей с российской стороной», — отметила пресс-секретарь МИД КНР Хуа Чуньин.

Официальный представитель внешнеполитического ведомства отметила, что в настоящее время отношения между двумя странами достигли исторического максимума. Всестороннее сотрудничество не только приносит выгоду двум странам, но и способствует мировому процветанию и установлению стабильности в мире.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, Китай и Россия планируют создать самую большую зону открытой торговли в мире. Амбициозный план Владимира Путина и Си Цзиньпина предусматривает торговое соглашение с участием не только этих двух стран, но еще и Ирана, и Индии.

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