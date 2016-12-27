Омбудсмен посетила похищенных российских военных в украинском СИЗО

Николаев, Украина, , 08:51 — REGNUM Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова посетила двух российских военнослужащих, находящихся в СИЗО города Николаев, сообщает Life.

Александра Баранова и младшего сержанта контрактной службы Максима Одинцова похитили сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) 20 ноября на пропускном пункте Джанкой.

Москалькова, подробно поговорив с обоими военнослужащими, отметила, что Одинцов содержится в камере, где помимо него — еще 14 человек. Претензий к условиям содержания у него нет. Оба гражданина РФ попросили заменить им адвокатов, поскольку их услуги слишком дорогие.

Российский омбудсмен назвала самым юридически сложным вопрос о гражданстве Одинцова и Баранова — они оба заявили об исключении их из гражданства Украины, поскольку получили российское гражданство в установленном порядке.

Они «написали соответствующие обращения в адрес президента (Украины), сдали паспорта, командование эти документы передало в ФМС. Однако поскольку нет указа президента, Украина считает их гражданами Украины», — пояснила омбудсмен. По этой же причине к ним не допускают российского консула.

Напомним, сотрудники СБУ незаконно задержали двоих российских военнослужащих, которых заманили на пункт пропуска «Джанкой» под предлогом передачи им документов о высшем образовании. Суд Николаева арестовал их на два месяца. На Украине Баранова и Одинцова обвиняют в дезертирстве и госизмене, так как до воссоединения Крыма с Россией они являлись военнослужащими Вооруженных сил Украины.

Читайте ранее в этом сюжете: Российский омбудсмен посетит похищенных Украиной российских военнослужащих