Новый год первые лица России встретят дома

Владимир Путин отметит Новый год в кругу семьи и друзей. Также с родными встретит праздник премьер-министр РФ Дмитрий Медведев

Москва, , 08:29 — REGNUM Президент РФ, премьер-министр и главы обеих палат парламента встретят Новый год и проведут зимние праздники дома с родными и близкими, пишет газета «Известия».

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Владимир Путин отметит Новый год в кругу семьи и друзей. Также с родными встретит праздник премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

При этом Медведев отметил, что на праздничном столе в его семье будут блюда, приготовленные из отечественных продуктов — рыбы, мяса. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко 2017 год встретит в родном Санкт-Петербурге.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что уже много лет не ездил отдыхать за рубеж. «Буду дома с семьей. Буду здесь все каникулы. Я так уже привык», — сказал Володин, добавив, что его семья большая, и все ждут.