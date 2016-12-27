‍Трамп назвал Обаму неконкурентоспособным на выборах

Вашингтон, , 08:12 — REGNUM Президент США Барак Обама не смог бы победить избранного президента Соединённых Штатов Дональда Трампа, если бы они были соперниками на минувших президентских выборах. Об этом Трамп написал в своём Twitter в ответ на высказывание Обамы.

«Президент Обама сказал, что, по его мнению, он бы победил меня. Ему следовало так сказать, но я говорю — НИЧЕГО НЕ ВЫЙДЕТ!» — написал республиканец.

При этом Трамп отметил, что в настоящее время — время пребывания у власти Обамы — налицо такие упущения властей как потеря рабочих мест в стране, терроризм группировки «Исламское государство» (по-английски — ISIS, организация, деятельность которой запрещена в РФ), реформа здравоохранения (Affordable Care Act, Республиканская партия выступает с критикой этой реформы) и так далее.

Напомним, Обама в интервью телекомпании CNN заявил, что мог бы сплотить вокруг себя большинство избирателей, если бы участвовал в выборах, на основе уважения к толерантности, веры в единство США, открытости и энергичности Америки. Обама пояснил, что опирается в своих высказываниях на мнение многих своих соотечественников, с которыми он имел возможность общаться.

Читайте ранее в этом сюжете: Барак Обама «ни при чем» — у него отпуск на Гавайях