Скандал в Южной Корее: правящая партия «Сэнури» раскололась

В течение 180 дней Конституционный суд страны должен принять окончательное решение об импичменте Пак Хын Ке

Сеул, , 07:59 — REGNUM Двадцать девять политиков покинули правящую южно-корейскую партию «Сэнури» в связи со скандалом вокруг президента Южной Кореи Пак Кын Хе, сообщает 27 декабря Deutsche Presse Agentur.

Группа политиков, покинувшая партию «Сэнури», создала «Новую Консервативную партию».

«Сторонники Пак Кын Хе забыли истинные ценности консерватизма, что привело к потере доверия народа. Их верность президенту и нежелание услышать голос народа позволили Цой Сун Силь вмешиваться в государственные дела», — говорится в заявлении «Новой Консервативной партии».

Напомним, 9 декабря парламент Южной Кореи принял решение об импичменте президента Пак Хын Ке, замешанной в «коррупционном скандале», который начался с расследования прокуратурой возможного незаконного участия в государственных делах подруги президента Цой Сун Силь. В течение 180 дней Конституционный суд страны должен принять окончательное решение об импичменте Пак Хын Ке.

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