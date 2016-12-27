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Трамп: До моей победы на выборах мир был «мрачный»

Политика
Не было никакой надежды, считает новый глава Белого дома

Вашингтон, 27 Декабря 2016, 07:20 — REGNUM  Избранный президент США Дональд Трамп в своем Twitter заявил, что мир был «мрачным» до его победы на выборах.

«Мир был мрачным, пока я не победил — не было никакой надежды», — написал Трамп. А спустя полтора месяца после выборов «рынок вырос почти на 10%, расходы на Рождество составили более $1 трлн», сообщил политик.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 ноября на общенациональных выборах в США победил республиканец Дональд Трамп. Противники миллиардера и сторонника традиционных взглядов в ходе предвыборной компании называли его не иначе как «расистом» и «шовинистом». 19 декабря его победу на выборах утвердило голосование коллегии выборщиков, 20 января состоится инаугурация избранного главы государства.

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