Тайвань: Авианосец КНР «Ляонин» направляется к южной островной провинции

Тайбэй, , 07:16 — REGNUM Группа китайских военных кораблей во главе с единственным в стране авианосцем «Ляонин» направляется к южной островной провинции Китая Хайнань, сообщает 27 декабря Reuters со ссылкой на источники в министерстве обороны Тайваня.

Авианосец «Ляонин» придерживается юго-западного курса на провинцию Хайнань, нет признаков того, что «Ляонин» направляется вглубь Южно-Китайского моря в район островов Спратли, расположенных недалеко от Филиппин, Малайзии и Вьетнама, сообщил представитель министерства обороны Тайваня.

«Авианосец по-прежнему движется на юго-запад в сторону Хайнань», — заявил военный чиновник Тайваня.

Напомним, утром 25 декабря Министерство обороны Японии сообщило, что китайская авианосная группа в составе авианосца, трех ракетных эсминцев и двух ракетных фрегатов успешно прошла через Бохайский пролив и направилась в Тихий океан.

В декабре 2015 года министерство национальной обороны КНР подтвердило, что идет строительство второго авианосца, однако дата его спуска на воду не известна. Информация о новом авианосце КНР является государственной тайной.

В 2015 году представители Пентагона заявили, что в течение следующих 15 лет Пекин может построить несколько авианосцев.

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