«Их возглавит Пан Ги Мун» — 29 человек вышли из правящей партии Южной Кореи

Для уходящего генсека ООН в Южной Корее уже готовится «новая консервативная партия»

Сеул, , 05:45 — REGNUM 29 членов правящей консервативной партии Южной Кореи заявили о выходе из «партии президента» Пак Хын Ке, ушедшей в отставку в связи с коррупционным скандалом, передает Associated Press 27 декабря.

Информагентство сообщает, что бывшие члены намерены «организовать новую консервативную партию», и надеются, что «их возглавит Пан Ги Мун», генеральный секретарь ООН, полномочия которого истекают 31 декабря.

Как сообщало ИА REGNUM, генсек ООН Пан Ги Мун пока не подтвердил, но и не опроверг информацию о своем намерении баллотироваться на пост президента Южной Кореи — по его словам, он будет «очень серьезно рассматривать вопрос», как ему помочь своей родной стране, находящейся в ситуации тяжелого политического кризиса в связи с коррупционным скандалом, отставкой и процедурой импичмента действующего президента Пак Хын Ке.

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