Пушков: Не стоит ждать от Трампа согласия с Россией по всем вопросам

...но от конфликтных отношений между Вашингтоном и Москвой «можно и нужно» уйти

Москва, , 04:59 — REGNUM Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков считает, что от будущего президента США Дональда Трампа нельзя ожидать близости к России по всем ключевым вопросам, но есть шанс уйти от конфликтных отношений времён президентства Барака Обамы.

«Нельзя ожидать, что Трамп будет близок к России по всем ключевым вопросам. Но с Обамой был сплошной конфликт. И от этого уйти можно и нужно», — написал сенатор в своём микроблоге в Twitter.

Пушков также прокомментировал недавнее заявление Обамы о том, что он победил бы на президентских выборах-2016, если бы мог в них участвовать. По мнению российского сенатора, Обама не имел бы никакого шанса.

«Слишком много невыполненных обещаний, слишком много разочарования. Президент надежды? Больше нет», — отметил Пушков.

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