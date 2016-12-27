Премьер-министр Японии посетил Перл-Харбор

Гонолулу, США, , 04:40 — REGNUM Премьер-министр Японии Синдзо Абэ принял участие в мемориальных мероприятиях на военной базе Перл-Харбор на Гавайах, сообщает Associated Press 27 декабря.

Японский лидер возложил цветы на Национальном мемориальном кладбище на побережье Тихого Океана, после чего также посетил мемориал Эхиме Мару, посвященный гибели девяти японских рыбаков после столкновения с подводной лодкой ВМФ США в 2001 году.

Сегодня должен состояться визит премьер-министра Абэ на мемориал, посвященный морякам и морским пехотинцам армии США, погибшим в результате нападения Японии на на Перл-Харбор в 1941 году.

В заявлении кабинета Абэ подчеркивается, что целью визита «не является принесение извинений» за нападение — «цель предстоящего визита — почтить погибших на войне».

Прибытие Синдзо Абэ в Перл-Харбор также можно рассматривать как «визит вежливости» в ответ на посещение Хиросимы президентом США в этом году — Барак Обама стал первым американским лидером, который посетил место атомной бомбардировки, но также не принес извинения за действия своей страны.

Нападение японских ВВС на американскую морскую базу Перл-Харбор 7 декабря 1941 года, в результате которого погибли 2400 американских военных, стало поводом для включения США во Вторую Мировую войну — против Японии. Атомная бомбардировка ВВС США японских городов Хиросима и Нагосаки 6 и 9 августа 1945 года, в результате которой погибли от 150 до 240 тыс. человек, в основном мирных жителей, «поставила точку» в участии Японии в войне.

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