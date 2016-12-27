«Башню Трампа» посетит президент Республики Конго

Предметом переговоров между Трампом и Сассу-Нгесо станут двусторонние отношения между странами и война в Ливии

Нью-Йорк, США, , 04:13 — REGNUM Избранный президент США Дональд Трамп и президент Республики Конго Дени Сассу-Нгесо сегодня проведут встречу в «Башне Трампа» Нью-Йорке, передает Reuters 27 декабря.

Пресс-секретарь президента Сассу-Нгесо Тьери Мунгала сообщил, что предметом переговоров станут будущие двусторонние отношения между странами, а также «африканские проблемы» — прежде всего, кризис в Ливии, который оказывает существенное влияние на континент.

Другие подробности встречи не раскрываются, команда Трампа также пока не комментирует предстоящие переговоры.

Как сообщало ИА REGNUM, будущий президент США Дональд Трамп в течение полутора месяцев после победы на общенациональных выборах 8 ноября ведет постоянные переговоры в своем небоскребе «Башня Трампа» в Нью-Йорке — как с политиками внутри США, из которых будет сформировано новое правительство, так и с мировыми лидерами и их представителями.

Первым из мировых лидеров, который нанес визит Трампу, стал японский премьер-министр Синдзо Абэ — 17 ноября Абэ прилетел в Нью-Йорк, чтобы засвидетельствовать уважение избранному американскому президенту.

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