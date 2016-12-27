Минобороны России сообщает о 28 обстрелах в Сирии за последние сутки

Соглашения о примирении заключили ещё два населённых пункта Сирии

Москва, , 03:46 — REGNUM В Сирии за сутки 26 декабря зафиксировано 28 обстрелов со стороны вооружённых формирований в провинциях Дамаск, Алеппо, Хама и Деръа. Об этом говорится в информационном бюллетене российского Центра по примирению враждующих сторон на территории Сирии, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

В частности, в провинции Дамаск боевики причисляющей себя к оппозиции группировки «Джейш аль-Ислам» обстреливали из миномётов и стрелкового оружия населённые пункты Джаубар, Мазраад-Махмуд, Кабун, Бузайна, Дума и Хуаш-эль-Фара, а также больницу Ибн-Эль-Валид, лагерь беженцев Эль-Вафидин, ферму и участок автомагистрали в районе населённого пункта Хараста.

Боевиками группировки «Ахрар-аш-Шам» обстреливались из стрелкового оружия кварталы Лерамон и Хайй-Эль-Антари в городе Алеппо.

Террористы группировки «Джабхат Фатх аш-Шам» («Джабхат ан-Нусра» — организация, деятельность которой запрещена в РФ) из РСЗО, миномётов и стрелкового оружия обстреливали населённый пункт Шурфа провинции Алеппо, а также кварталы Ашрафия, «1070», Дахия аль Асад, Джамаия Фатх и школу Хигма в городе Алеппо.

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Сообщается, что в течение суток подписаны соглашения о присоединении к режиму прекращения боевых действий ещё двух населённых пунктов в провинциях Латакия и Хомс. Общее количество населённых пунктов, присоединившихся к процессу примирения, таким образом, увеличилось до 1077.

Продолжены переговоры о прекращении огня с полевыми командирами боевиков и отрядов вооружённой оппозиции в провинциях Дамаск, Хомс, Хама, Алеппо и Эль-Кунейтра. На данный момент о своей приверженности принятию и выполнению условий прекращения боевых действий заявили 94 вооружённых формирования.

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Российскими военнослужащими 26 декабря проведена гуманитарная акция в районе Бенезид города Алеппо — в пункте временного размещения жителей, покинувших восточные районы города, произведена передача около двух тонн гуманитарных грузов. Для покинувших восточные районы Алеппо также продолжают работать пункты горячего питания и выдачи предметов первой необходимости.

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