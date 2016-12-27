Вторник, 27 Декабря 2016 года
03:58:48 МСК

Обама обещал освободить Мосул к концу года. Не получилось

Политика
«Генералы-оптимисты» надеются взять Мосул к концу 2018 года

Мосул, Ирак, 27 Декабря 2016, 03:17 — REGNUM  «На подступы к иракскому Мосулу пришло подкрепление для новой решительной битвы за город», — сообщает Iraqi News 27 декабря.

«Военные прибыли подкрепления в окрестностях восточной части Мосула, и были развернуты в освобожденных районах», — говорится в сухом заявлении генерал-майора Нажима аль-Джабури для прессы.

По информации издания, «наступление возобновится в ближайшие дни». Иракское СМИ не употребляет формулировок о «решительной битве» и не вспоминает о ранее звучавших обещаниях представителей высшего руководства «антитеррористической коалиции» во главе с США и военных, обещавших стремительный разгром «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Мосуле. Впрочем, сами военные тоже предпочитают об этом не вспоминать.

Как сообщало ИА REGNUM, вчера командующий международной операцией против исламистов в Ираке и Сирии американский генерал-лейтенант Стивен Таунсенд заявил, что о победе над террористами можно будет говорить не ранее конца 2018 года. Тот же Таунсенд в начале операции по освобождению Мосула в октябре заявлял, что для взятия города сухопутным силам и ВВС понадобится «несколько недель».

Читайте также: Американский генерал раскрыл перспективы борьбы с «Исламским государством»

Высшее руководство США и Ирака высказывалось чуть скромнее, но ненамного: президент США Барак Обама и премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади с апреля месяца неоднократно озвучивали планы «освободить Мосул к концу года», последний раз данное обещание прозвучало в совместном заявлении лидеров на Генеральной Ассамблее ООН в сентябре.

Читайте также: Обама снова пообещал освободить Мосул к концу года

Но — «не получилось». За первые две недели боевой операции, начавшейся 17 октября, вооруженные силы Ирака «освободили больше двухсот квадратных километров» — правда, речь шла о взятии пустынных подступов к городу, а также «пиар-победах», типа захвата телецентра Мосула, которые потом опровергались.

Читайте также: Иракская армия: «Мы скоро будем в центре Мосула!»

Как только армия дошла до границ города, все сообщения о победах внезапно прекратились — с начала ноября армия Ирака «завязла» в уличных боях в восточных районах, курдские отряды «Пешмерга» остановились к северу от Мосула, шиитское ополчение Ирака ведет позиционные бои в районе аэропорта на юго-западной окраине.

Читайте также: Армия Ирака «завязла» в пригородах Мосула

Зато ВВС США «отчитались» об успешном уничтожении всех мостов через реку Тигр, а также успешных авиаударах по районам города, в котором до сих пор остается не менее 1,3 млн мирных жителей. Потери среди гражданского населения до сих пор никто точно не подсчитал.

Читайте также: Washington Post: Счет убитых жителей Мосула скоро пойдет на тысячи

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Освобождение Мосула
Главное сегодня
NB!
27.12.16
Обама обещал освободить Мосул к концу года. Не получилось
МосулИрак Освобождение Мосула Политика
NB!
27.12.16
СМИ: Очевидец рассказал о странном положении Ту-154 перед падением в воду
МоскваРоссия Катастрофа самолета Ту-154 над Черным морем Общество
NB!
27.12.16
СМИ: Киссинджер — «главный посредник» в переговорах Трампа с Москвой
Нью-ЙоркСША Деятельность президента США Дональда Трампа Политика
NB!
27.12.16
Инга СлажинскайтеЛенинградская область в 2016-м: мажорный тон на кризисном фоне
Санкт-ПетербургЛенинградская областьРоссия Итоги 2016 года Политика
NB!
27.12.16
Трамп охарактеризовал ООН как клуб для приятного времяпрепровождения
ВашингтонСША Организация Объединённых Наций Политика
NB!
27.12.16
«Хуже, чем капо!» — посол Трампа в Израиле считает Обаму антисемитом
Нью-ЙоркСША Ближневосточное урегулирование Политика
NB!
26.12.16
Сергей ГуркинИстерика в Киеве: Савченко, оказывается, агент Путина
КиевУкраина Гражданская война на Украине Политика
NB!
26.12.16
Евгений ОсиповНе стоит рассчитывать на то, что латвийские русские остановят НАТО
ЛиепаяЛатвия Обострение отношений России и НАТО Политика
NB!
26.12.16
Станислав ТарасовИран и Азербайджан могут стать единым конфедеративным государством
МоскваРоссия Противостояние Ирана и США Политика
NB!
26.12.16
Флаг раздора: резиденции президента Молдавии вернули флаг ЕС и снова сняли
КишинёвМолдавия Политический кризис в Молдавии Политика
NB!
26.12.16
Владимир Добрынин Британские СМИ: «Катастрофа Ту-154 – это месть Москве»
ЛондонВеликобритания Катастрофа самолета Ту-154 над Черным морем Политика
NB!
26.12.16
Радио REGNUM: второй выпуск за 26 декабря
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
26.12.16
Катастрофа ТУ-154: страны Латинской Америки скорбят вместе с Россией
КитоЭквадор Катастрофа самолета Ту-154 над Черным морем Происшествия
NB!
26.12.16
Средний Урал–2016: коррупция, громкие дела, скандал вокруг Ельцин-центра
ЕкатеринбургРоссия Итоги 2016 года Происшествия
NB!
26.12.16
Скорбь, дух КПСС, «абсурды»: неделя в Чувашии
ЧебоксарыРоссия Обзор главных событий недели в Чувашии Общество
NB!
26.12.16
Керченский мост предложено назвать в честь Ансамбля имени Александрова
ТулаРоссия Катастрофа самолета Ту-154 над Черным морем Общество
NB!
26.12.16
«Захоронения в Алеппо: с подобным я не сталкивался даже в Афганистане»
МоскваРоссия Война в Сирии Политика
NB!
26.12.16
Авиакатастрофа Ту-154: в Самару на завод «Авиакор» прибыли следователи
СамараРоссия Катастрофа самолета Ту-154 над Черным морем Происшествия
NB!
26.12.16
Станислав Стремидловский«Русские становятся главной мишенью исламистского террора?»
Ватикан Обзоры зарубежных СМИ Политика
NB!
26.12.16
«Русские всегда там, где трудно»: в ПМР скорбят по жертвам крушения Ту-154
ТираспольПриднестровье Катастрофа самолета Ту-154 над Черным морем Общество
NB!
26.12.16
Вячеслав Володин возглавил Парламентское собрание Союза Белоруссии и России
МоскваРоссия Союзное государство России и Белоруссии Политика
NB!
26.12.16
Итог 2016 года в Латвии: жителей становится меньше, нищих — больше
РигаЛатвия Экономический кризис в Прибалтике Политика
ещё главное