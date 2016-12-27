Омбудсмен посетила в украинском СИЗО похищенных российских военных

Максим Одинцов и Александр Баранов были похищены сотрудниками СБУ у границы с Крымом 21 ноября

Николаев, Украина, , 02:25 — REGNUM Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова посетила в украинском СИЗО двух российских военнослужащих, которые были похищены на границе с Крымом в ноябре этого года, передаёт телеканал RT.

По словам омбудсмена, Максим Одинцов и Александр Баранов находятся в удовлетворительном состоянии и претензий к условиям их содержания под стражей не имеют.

Она также сообщила, что военнослужащие просят сменить им адвокатов, так как считают, что их защита осуществляется недостаточно эффективно. Предъявленное обвинение Одинцов и Баранов «считают незаконным, необоснованным и несправедливым», отметила Москалькова.

Сообщается, что украинская сторона из-за отсутствия указа об исключении Одинцова и Баранова из гражданства Украины считает их своими гражданами. По этой причине российский консул к ним не допускается.

Как передавало ИА REGNUM, 21 ноября Минобороны России сообщило, что сотрудниками СБУ похищены и вывезены на территорию Николаевской области Украины прапорщик Максим Одинцов и младший сержант контрактной службы Александр Баранов. Эти военнослужащие через подставных лиц были приглашены на территорию Украины для передачи им документов, подтверждающих получение высшего образования в вузах Украины. Сразу после пересечения границы российские военнослужащие были задержаны сотрудниками СБУ.

Позднее украинские СМИ сообщили, что Одинцов и Баранов обвиняются на Украине в дезертирстве и государственной измене, так как до воссоединения Крыма с Россией оба они являлись военнослужащими украинской армии.