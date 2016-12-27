МИД Украины «вызвал на ковер» посла Израиля

«Консультации» связаны с отменой визита премьер-министра Украины в Израиль

Киев, , 02:10 — REGNUM Министерство иностранных дел Украины вызвало посла Израиля Элиава Белоцерковского для консультаций, передает Associated Press 27 декабря.

По информации, предоставленной израильским МИДом, данный шаг Киева был вызван отменой визита премьер-министра Владимира Гройсмана в Израиль в ответ на голосование Украины по «антиизраильской» резолюции в Совбезе ООН.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отменил встречу с премьер-министром Украины в связи с тем, что Киев проголосовал за «антиизраильскую резолюцию» Совета безопасности ООН по еврейским поселениям на территории Палестинской автономии.

Документ, предписывающий Израилю «прекратить поселенческую активность» на «оккупированных территориях», а также отказ США ветировать резолюцию, вызвали резкую критику со стороны Израиля.

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