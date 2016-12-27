Война в Ливии: Армия генерала Хафтара нанесла удар по повстанцам Бенгази

Бенгази, Ливия, , 01:54 — REGNUM «Ливийская национальная армия» (LNA) генерала Халифы Хафтара нанесла авиаудар по позициям «Бригад освобождения Бенгази» (BLB) в городе Хоун на востоке Ливии, передает Reuters 26 декабря.

«Это был упреждающий удар против боевиков, которые мобилизовались для нападения на ливийскую армию», — сообщил журналистам представитель LNA Ахмед аль-Мисмари.

Известно, что в результате бомбардировки разрушены несколько зданий в городе Хоун, данных о потерях среди боевиков группировки BLB и мирных жителей нет.

Как сообщало ИА REGNUM, армия «мятежного» генерала Хафтара считается одной из наиболее крупных и боеспособных группировок в Ливии, являющейся фактической властью на востоке африканской страны, охваченной гражданской войной с 2011 года.

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В 2011 году в результате интервенции стран НАТО в Ливию была уничтожена «Ливийская Джамахирия» Муаммара Каддафи. Некогда цветущая северафриканская страна фактически раскололась на множество районов, за контроль над которыми идет война между многочисленными вооруженными отрядами исламистов, в том числе «Исламского государства» и «Аль-Каиды» (организации, деятельность которых запрещена в РФ), а также этническими группировками.

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В 2014 году страна «раскололась» окончательно. В настоящий момент признанное ООН «Правительство национального единства» в Триполи с трудом контролирует запад страны и при поддержке ВВС США ведет бои с ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Сирте и Мисурате. Халифа Хафтар также является «врагом исламистов», однако не является «другом» и для Триполи.

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