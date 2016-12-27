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Трамп охарактеризовал ООН как клуб для приятного времяпрепровождения

Политика
Будущий глава Белого дома считает, что потенциал ООН на сегодняшний день нереализован

Вашингтон, 27 Декабря 2016, 01:41 — REGNUM  Избранный президент США Дональд Трамп считает, что Организация Объединённых Наций имеет огромный потенциал, но на сегодняшний день представляет собой лишь место для приятных бесед.

«У ООН есть огромный потенциал, однако сейчас она представляет собой лишь клуб, где люди встречаются, беседуют и приятно проводят время. Как печально», — написал Дональд Трамп в своём микроблоге в Twitter.

Как передавало ИА REGNUM, в конце минувшей недели Совет безопасности ООН принял резолюцию с призывом к Израилю прекратить всю деятельность по строительству поселений на палестинской территории. США в ходе голосования воздержались, не став применять своё право вето.

После этого Дональд Трамп пообещал перемены в ООН после его инаугурации. «Что касается ООН, то положение дел изменится после 20 января», — заявил будущий глава Белого дома.

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