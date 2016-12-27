Турецким СМИ запретили освещать расследование убийства посла России

Анкара, , 00:44 — REGNUM Суд в Турции временно запретил СМИ публиковать информацию, касающуюся убийства российского посла Андрея Карлова, до окончания расследования, передаёт Anadolu.

Сообщается, что такое решение принято по запросу прокуратуры Анкары, где сочли, что публикация сведений, относящихся к расследованию, может стать препятствием для его проведения.

В соответствии с решением суда в СМИ запрещено публиковать информацию о ходе расследования, подозреваемых и других фигурантах дела, а также размещать снимки с места преступления.

Как передавало ИА REGNUM, посол России в Турции Андрей Карлов был застрелен 19 декабря в Анкаре на открытии фотовыставки «Россия глазами турок». Нападение совершил бывший сотрудник турецкого спецназа Мевлют Мерт Алтынташ. Убийца был ликвидирован на месте происшествия.

Расследованием убийства занимается совместная российско-турецкая комиссия, сформированная по личной договорённости между президентом России Владимиром Путиным и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Читайте также: Почему спецслужбы Турции не защитили посла России?