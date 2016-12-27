Папа Франциск отдал должное современным христианским мученикам в Ираке

По мнению понтифика, подвиг современных христиан, проживающих под гнетом террористов, сопоставим и даже выше подвига первых христиан

Багдад, , 23:40 — REGNUM Папа Франциск отдал должное христианам Ближнего Востока, которые держались за свою веру во время гонений со стороны террористов, сказав, что они большие христианские мученики, чем первые христиане, сообщает 26 декабря Reuters.

Папа говорил с тысячами людей на площади Святого Петра во время праздника святого Стефана, первого христианского мученика.

В своей речи он упомянул преследование христиан в Ираке, многие из которых смогут провести свое первое с 2013 года рождество, как и подобает верующим — в храмах. Речь идет о людях, проживающих во многих городах и селах отбитых у «Исламского государства"(организация, деятельность которой запрещена в РФ).

«Это был пример верности Евангелию», заявил папа Франциск.

«Несмотря на испытания и опасности, они отважно демонстрируют свою верность Христу», — добавил он.

Христиане, проживающие в северных районах Ирака, находящегося под контролем террористов стоят перед выбором — принять ислам или платить налог. Большинство людей предпочитают бежать.