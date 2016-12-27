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Американский генерал раскрыл перспективы борьбы с «Исламским государством»

Политика
Ранее конца 2018 года полной победы не будет

Вашингтон, 26 Декабря 2016, 23:12 — REGNUM  Разгром террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) может последовать не раньше 2018 года, заявил командующий международной операцией против ИГ в Ираке и Сирии американский генерал-лейтенант Стивен Таунсенд в интервью изданию The Daily Beast.

По его мнению, возглавляемая США антитеррористическая коалиция сможет освободить Мосул и Ракку и уничтожить остатки отрядов ИГ, спрятавшиеся в Сирийской пустыне, не ранее декабря 2018 года. При этом генерал отметил, что военная операция коалиции осуществляется медленно.

Стоит отметить, что Таунсенд назвал «на удивление дисциплинированными» вооруженные формирования из местных шиитов. Он подчеркнул, что эти отряды действуют достаточно эффективно, хоть и допускают военные преступления против суннитов.

Кроме того, генерал рассказал изданию о новом иракском законе, легализующем местные вооруженные формирования, которые будут подчиняться непосредственно премьер-министру Ирака Хейдару аль-Абади. По мнению Таунсенда, эти отряды могут стать аналогом национальной гвардии, что сделает Ирак гораздо безопаснее.

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«Исламское государство»
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