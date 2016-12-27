Ливийская национальная армия нанесла воздушный удар по Бенгази

Триполи, , 23:09 — REGNUM Силы, лояльные восточному правительству Ливии заявили, что они осуществили авиаудар против своих оппонентов в центральном регионе Джуфра, сообщает 26 декабря Reuters.

Ахмед аль-Мисмари, представитель ливийской национальной армии (ЛНА), базирующейся на востоке страны, заявил, что удар был нацелен на лагерь используемый бригадами защиты Бенгази (БЗБ), с которыми ранее конфликтовали ЛНА.

ЛНА и БЗБ находятся по разные стороны конфликта, в гражданской войне за власть в Ливии, которая продолжается с 2014 года.

В последние месяцы ЛНА, возглавляемая генералом Хафтаром достигла значительных успехов в Бенгази.

«Это был упреждающий удар против боевиков, готовящих нападение на ливийскую армию», — заявил Мисмари.

БЗБ не дали никакого комментария относительного этого инцидента.

Напомним, после убийства в 2011 году ливийского лидера Муамара Каддафи в стране возник вакуум власти, который пытались заполнить радикальные исламисты, в настоящее время гражданская война продолжается, силы верные генералу Хафтару, фактически подчиняющемуся Правительству национального единства, занимают значительную часть Ливии.