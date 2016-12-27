Киевский суд не желает допрашивать Януковича в режиме видеосвязи

В ответ на это решение защита Януковича заявила судье отвод

Киев, , 22:53 — REGNUM Печерский районный суд Киева отклонил ходатайство бывшего президента Украины Виктора Януковича о даче показаний в режиме видеосвязи, сообщает РЕН ТВ.

По мнению адвокатов Януковича, отказ суда получать показания по видеосвязи нарушает права его подзащитного предстать перед судом и дать суду показания. В ответ на такое решение суда, защита Януковича заявила судье отвод.

Кроме того, адвокаты бывшего президента Украины считают, что решения Печерский суд принимает под политическим давлением.

Напомним, экс-президента Украины в Киеве обвиняют в государственной измене. Киевский суд 15 декабря разрешил Генеральной прокуратуре Украины задержать Януковича.

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