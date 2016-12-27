Порошенко утвердил госбюджет Украины на 2017 год
Киев, 26 Декабря 2016, 22:37 — REGNUM Украинский президент Петр Порошенко утвердил закон «О государственном бюджете Украины на 2017 год», сообщает пресс-служба администрации главы украинского государства.
Уточняется, что после подробного обсуждения бюджета на заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины, расходы на оборону и безопасность составят 5,2% от ВВП, на трехпроцентный рост которого рассчитан украинский госбюджет на 2017 год. Причины такого оптимизма пресс-служба президента Украины не указывает.
Кроме того, пресс-служба украинского президента подчеркивает, что власти страны «сделали революционные шаги, беспрецедентные по усилению защиты людей труда — поднята минимальная заработная плата до 3,2 тыс. гривен (эквивалент $121)».
Напомним, Верховная рада Украины 21 декабря утвердила закон о госбюджете на 2017 год, в котором заложена инфляция на уровне 8,1% и трехпроцентный рост ВВП.
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