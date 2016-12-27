Евгений Осипов, , 22:13 — REGNUM

На днях прочел аналитический материал в газете «Взгляд» под названием «Латвийские русские готовы бросить вызов опорному пункту НАТО». В материале шла речь о том, что в моем родном городе, Лиепае, будет создана единая военная база для подразделений вооруженных сил Латвии и НАТО. Так, в течение первого этапа развития инфраструктуры планируется построить казармы, здание штаба, столовую, склад продуктов, медицинский центр, спортивный комплекс, гарнизонный склад, склады Земессардзе (ополчение) и Морских сил, ремонтную мастерскую, транспортные боксы и т.д. На втором этапе будут построены склад боеприпасов, заправочная станция, пристани и другие объекты.

В частности, автор пишет: «Скоро в Лиепае появится новая база для ВМФ НАТО. Перестройка порта идет неспешно, при этом латыши признаются, что обеспокоены возможной реакцией России. Тревогу у них вызывают и многочисленные русские, проживающие в городе: они настроены против открытия базы и обещают протестовать, напоминая о неподсудности военных США в Латвии». И в качестве примера приводится устаревшее заявление Лиепайской русской общины, якобы готовой организовать и возглавить протест.

Конечно, понимание того, что тебя поддержат не только словом, но и делом, вселяет некоторый оптимизм и дает возможность разного рода экспертам использовать в ходе многочисленных политических ток-шоу красноречивые «аргументы». Мол, «ну что, съели?! Знай наших!» Патриотически настроенная студия аплодирует, представители противоположной стороны растерянно разводят руками… раунд окончен, симпатии телезрителей на стороне правильных политологов-шоуменов, враг трепещет, можно расслабиться.

Но что произойдет, когда действительно понадобится повторить подвиг «крымских домохозяек» и на самом деле выйти с убедительным протестом против тихой оккупации и милитаризации города и страны? Ничего! Абсолютно убежден в том, что все заявления о возможном, тем более массовом и способном повлиять на размещение войск НАТО русском протесте в Латвии — всего лишь эмоции и мимолетная самореклама «профессиональных русских», подкрепленная уверенностью в том, что все «как-то забудется». И это совсем не означает, что все местные русские несознательные трусы и праздные наблюдатели. Напротив, большинство говорящих, думающих и чувствующих по-русски, искренне и преданно, без какой-либо критической оценки бездействия России в отношении самих соотечественников, целиком и полностью на ее стороне. Но по причине многолетнего отсутствия внятной и эффективной политики в отношении тех самых соотечественников, в Латвии не существует серьезных пророссийских сил, способных рискнуть на мобилизацию достаточного числа людей для серьезного протеста. А стандартные пикеты в 10−15 пенсионеров, по понятным причинам, не смогут создать угрозу «неуютного» пребывания здесь враждебных РФ войск. Протест такого уровня, и в тех условиях, в которых сегодня находятся русские в Латвии, это большой риск как для организаторов, так и для рядовых участников. А представители разного рода русских общин, своего рода «этнокультурных резерваций», в которых русофобский режим благосклонно позволяет «национальному меньшинству» бренчать на балалайках и расшивать бисером кокошники, и ранее не отличались особой отвагой. Более того, даже если и появятся признаки зарождения активного сопротивления, оно будет гаситься лояльными русскоязычными организациями (получающими поддержку в РФ), а все лидеры протеста, ради «мира и согласия», будут объявлены «радикалами» и «провокаторами».

И самое печальное, что и дипломатический корпус РФ в Латвии по привычке дистанцируется от людей, готовых собой прикрыть западные рубежи Русского мира. И таких примеров более чем достаточно. Поэтому на данный момент, не стоит самоуспокаиваться и рассчитывать на то, что латвийские русские выполнят задачу, которая стоит перед российскими дипломатами и военными.

Но в любом случае потенциал есть — остается только поработать над ошибками. Говорю об этом не как «комнатный аналитик», а как человек, с 1994 года организовывавший массовые акции, подвергавшийся за это арестам и признанный латвийскими властями одним из главных «врагов государства».