Япония покажет всему миру, как надо примиряться с бывшим врагом

Визит японского премьер-министра приурочен к 75-й годовщине вступления США во Вторую мировую войну

Токио, , 21:56 — REGNUM Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что хочет сделать миру послание во время своего визита в Перл-Харбор, сообщает 26 декабря Reuters.

«Я надеюсь, этот визит будет историческим, когда лидеры США и Японии посещают Перл-Харбор и демонстрируют всему миру примирение бывших противников», — сказал Абэ.

Премьер-министр Японии посетит Перл-Харбор 27 декабря, где вместе с президентом США Бараком Обамой отметит 75-ю годовщину вступления американцев во Вторую мировую войну.