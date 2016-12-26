В команде президента Молдавии – экс-посол в РФ и экс-министр «реинтеграции»

Кишинёв, , 21:16 — REGNUM Новый президент Молдавии Игорь Додон представил команду своих советников. Как передает корреспондент ИА REGNUM, на брифинге 26 декабря Додон сообщил, что аппарат президента возглавит Руслан Флоча, а советником по политическим вопросам и пресс-секретарем президента назначен Ион Чебан, который до настоящего времени возглавлял фракцию социалистов в Муниципальном совете Кишинева.

Советником по внешней политике станет депутат, экс-посол Молдавии в России Андрей Негуца, советником по «реинтеграции» — бывший министр «реинтеграции» Василий Шова, советником по экономическим вопросам — экономист Елена Горелова.

Советником по юридическим вопросам, а также представителям президента по взаимодействию с парламентом и правительством станет Максим Лебединский, до сих пор представлявший Партию социалистов в ЦИКе.

Советником по вопросам образования, культуры и науки будет Корнелиу Попович, советником по агропромышленному сектору — Ион Пержу. Додон также сказал, что планирует назначить советника по связям с диаспорой, однако еще не определился с кандидатурой.