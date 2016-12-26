Лидер Израиля раскритиковал резолюцию СБ ООН по Палестине

Тель-Авив, , 21:01 — REGNUM Беньямин Нетаньяху был безжалостен в своей критике администрации Барака Обамы, назвав решение не налагать вето на резолюцию СБ ООН, призывающую к прекращению строительства израильских поселений, «позорным», сообщает 26 декабря Reuters.

Однако, президентский срок Барака Обамы подходит к концу, а новый президент Дональд Трамп более дружелюбно настроен к Израилю.

В понятие «оккупированные территории», на которых, по мнению СБ ООН, израильтяне должны прекратить строительство поселений входит и Иерусалим, статус которого до сих пор не определен.

По мнению израильтян Иерусалим является частью государства Израиль, в то время как палестинцы считают восточный Иерусалим своей столицей. Официальный Вашингтон заявлял, что статус города должны определить будущие мирные переговоры. Однако, Дональд Трамп, обещал переместить посольство США из Тель-Авива в Иерусалим, что означало бы поворот всех переговоров относительно статуса города вспять.

Напомним, 23 декабря СБ ООН принял проект резолюции по еврейским поселениям на территории Палестинской автономии, что вызвало резкую критику «про-израильских сил» как в самом Израиле, так и в США. Принятие резолюции смогло состояться благодаря позиции администрации уходящего президента США Барака Обамы, который отказался использовать право вето, несмотря на настойчивые требования израильской стороны.