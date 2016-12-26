Перевыборы в Македонии подтвердили победу правящей партии

Скопье, , 20:34 — REGNUM Повторное голосование на парламентских выборах в Македонии, проведённое по инициативе оппозиции на одном из избирательных участков, не повлияло на окончательный результат голосования, сообщила 26 декабря Государственная избирательная комиссия.

Проведения повторных выборов на избирательном участке в небольшом населённом пункте Теарце потребовали оппозиционный Социал-демократический союз Македонии (СДСМ) и Движение «Беса», представляющее интересы албанского меньшинства, которые заявили о нарушениях в ходе голосования. Их жалоба была утверждена административным судом в Скопье. Победа оппозиции в Теарце, могла изменить расклад сил во всём избирательном округе и уравнять количество мандатов правящей партии ВМРО-ДПМНЕ и её оппонентов в новом составе парламента.

Согласно данным Государственной избирательной комиссии, из 402 проголосовавших в Теарце 245 человек поддержали СДСМ, 149 — ВМРО-ДПМНЕ, остальные голоса распределились между албанскими и другими малыми партиями.

В результате соотношение мандатов осталось неизменным: в 120-местном парламенте ВМРО-ДПМНЕ получает 51 кресло, СДСМ — 49. Также в новый состав парламента проходят четыре албанских партии: «Демократический союз за интеграцию» — 10 мест, Движение «Беса» — 5, «Альянс албанцев» — 4, «Демократическая партия албанцев» — 2.

Ожидается, что правящая партия традиционно получит поддержку «Демократического союза за интеграцию» Али Ахмети и, таким образом, будет иметь минимальное большинство с преимуществом в один голос. В случае поддержки также со стороны «Демократической партии албанцев» Мендуха Тачи коалиция будет иметь в общей сложности 63 места в парламенте.

Лидер ВМРО-ДПМНЕ, экс-премьер Никола Груевский после объявления результатов повторного голосования заявил, что для его партии выборы были завершены ещё 11 декабря. «Как победители, мы активно работаем над формированием правительства», — сообщил он.