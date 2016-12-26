Мервин Кинг: Великобритания должна выйти из единого рынка ЕС

Бывший глава банка Англии, считает, что разрыв с Европой должен включать и выход из общего рынка

Лондон, , 20:33 — REGNUM Великобритания должна проводить свою миграционную политику и перестать делать вид, что можно выйти из ЕС и при этом сохранить для себя рынки содружества, заявил бывший управляющий банком Англии, сообщает 26 декабря Reuters.

Мервин Кинг, руководивший британской денежно-кредитной политикой в течение 10 лет до 2013 года, сообщил телеканалу BBC, что сторонники и противники ЕС должны смотреть на голосование по выходу страны из Европейского союза, как на новую возможность.

«Это возможности, которые мы должны принять и я думаю, что мы должны на это смотреть более самоуверенно, нежели это происходит сейчас», — заявил Кинг.

«Я не думаю, что есть для нас смысл претендовать на единый рынок с ЕС, я думаю есть более серьезные вопросы — должны ли мы оставаться в таможенном союзе?» — добавил он.

Большинство основных экономистов поддерживают дальнейшее членство Великобритании в едином рынке Евросоюза.

Однако, ведущие политики ЕС заявили, что доступ к единому рынку возможен только если Великобритания оставит открытые границы и для граждан ЕС.

Напомним, Великобритания должна начать процедуру выхода из ЕС в конце марта 2017 года, как-то заявила премьер-министр Тереза Мэй, для этого необходимо инициировать 50 статью лиссабонского договора ЕС.