Турецкие военные уничтожили 226 террористов «Исламского государства»
Боевики были нейтрализованы в операциях близ Эль-Баба, города который по-прежнему удерживают террористы
Дамаск, 26 Декабря 2016, 19:56 — REGNUM В общей сложности 226 террористов «Исламского государства"(организация, деятельность которой запрещена в РФ) были нейтрализованы в последних операциях в районе северного сирийского города Эль-Баб, заявил представитель турецкого президента Реджепа Эрдогана, сообщает 26 декабря Reuters.
Напомним, Турция с августа 2016 года осуществляет операцию «Щит Евфрата» в рамках которой она борется с террористами «Исламского государства», а также с курдскими ополченцами.
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