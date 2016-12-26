Турецкие военные уничтожили 226 террористов «Исламского государства»

Боевики были нейтрализованы в операциях близ Эль-Баба, города который по-прежнему удерживают террористы

Дамаск, , 19:56 — REGNUM В общей сложности 226 террористов «Исламского государства"(организация, деятельность которой запрещена в РФ) были нейтрализованы в последних операциях в районе северного сирийского города Эль-Баб, заявил представитель турецкого президента Реджепа Эрдогана, сообщает 26 декабря Reuters.

Напомним, Турция с августа 2016 года осуществляет операцию «Щит Евфрата» в рамках которой она борется с террористами «Исламского государства», а также с курдскими ополченцами.