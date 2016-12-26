Российский омбудсмен посетит похищенных Украиной российских военнослужащих

Александр Баранов и Максим Одинцов, похищенные на границе Крыма, содержатся в заключении в Николаеве

Киев, , 19:52 — REGNUM Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова планирует посетить российских военнослужащих Александра Баранова и Максима Одинцова, похищенных СБУ на границе Крыма и Украины, сообщает РИА «Новости», со ссылкой на аппарат российского омбудсмена.

Уточняется, что омбудсмен вместе с украинской коллегой Валерией Лутковской посетили СИЗО №1 в Симферополе, где содержатся трое заключенных, привлеченных к ответственности за экстремизм.

Затем Татьяна Москалькова планирует посетить похищенных сотрудниками СБУ на границе с Крымом российских военнослужащих Александра Баранова и Максима Одинцова, находящихся в заключении в Николаеве.

Напомним, сотрудники СБУ незаконно задержали двоих российских военнослужащих, которых заманили на пункт пропуска «Джанкой» под предлогом передачи им документов о высшем образовании. Суд Николаева арестовал их на два месяца. На Украине Баранова и Одинцова обвиняют в дезертирстве и госизмене, так как до воссоединения Крыма с Россией они являлись военнослужащими Вооруженных сил Украины.

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