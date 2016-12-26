30 гражданских погибло в сирийском Эль-Бабе, осаждаемом турецкими войсками

Дамаск, , 19:28 — REGNUM По меньшей мере 30 гражданских были убиты, многие получили ранения во время атаки «Исламского государства"(организация, деятельность которой запрещена в РФ) 25 декабря в сирийском городе Эль-Баб, которая началась по мирным гражданам, пытающимся покинуть город, говорится в заявлении турецких военных, сообщает 26 декабря Reuters.

Сирийские боевики, поддерживаемые Турцией осадили город удерживаемый «Исламским государством», осада продолжается в течении нескольких недель.

Напомним, Турция с августа 2016 года осуществляет операцию «Щит Евфрата» в рамках которой она борется с террористами «Исламского государства», а также с курдскими ополченцами.