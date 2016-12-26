И.о. главы новгородского управления СКР назначен уроженец Волгограда

Великий Новгород, , 19:24 — REGNUM Исполняющим обязанности руководителя следственного управления Следственного комитета России по Новгородской области с 23 декабря назначен Станислав Белянский, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

До назначения в Великий Новгород он с 2010 года занимал должность руководителя организационно-контрольного отдела следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре (г. Ханты-Мансийск). Ранее он работал в следственном управлении СКР по Волгоградской области.

Белянский не стал комментировать СМИ причины кадровых перестановок в новгородском региональном управлении СКР.

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Также в ведомстве — новый руководитель отдела по расследованию особо важных дел. Максим Лукичев, назначенный на эту должность с 21 декабря, назвал ИА REGNUM приоритетные направления работы. «Это борьба с коррупцией, защита прав несовершеннолетних и резонансные уголовные дела», — отметил он.

Напомним, группа новгородских следователей СКР в ноябре нынешнего года обратились с письмом к президенту России Владимиру Путину, к руководителю Администрации президента Антону Вайно и председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину с просьбой провести проверку в новгородском управлении и дать оценку деятельности исполняющей обязанности его руководителя Екатерины Гилиной. СМИ сообщили о её назначении заместителем Главного следственного управления СКР по Санкт-Петербургу, но официальной информации на сайте ведомства об этом назначении пока нет.

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