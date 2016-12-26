Лавров и Чавушоглу обсудили по телефону ситуацию в Сирии

Москва, , 19:09 — REGNUM Телефонный разговор между главами МИД России и Турции Сергеем Лавровым и Мевлютом Чавушоглу состоялся 26 декабря, сообщает официальный сайт российского внешнеполитического ведомства.

Разговор состоялся по инициативе турецкой стороны. Министр иностранных дел Турции выразил соболезнования по поводу катастрофы российского самолета над Черным морем.

Стороны обменялись мнениями о ситуации в Сирии, подробно обсудили вопрос расширения зоны прекращения боевых действий на всю ее территорию. Кроме того, обсуждался вопрос наращивания борьбы с группировками террористов по принципам Совместного заявления глав внешнеполитических ведомств России, Турции и Ирана.

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