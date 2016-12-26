Саммиты в Санкт-Петербурге: генсека не выбрали, но кодекс приняли

Питерские встречи проигнорировал Александр Лукашенко, на что намекнул президент Армении. На групповом фото президентов не было и флага Белоруссии

Ереван, , 19:07 — REGNUM Лидеры стран-участниц Евразийского экономического союза (ЕАЭС) на заседании Высшего Евразийского экономического совета в Санкт-Петербурге подписали ряд документов, в том числе и Договор о Таможенном кодексе ЕАЭС. Последний документ, направленный на унификацию соответствующих национальных законодательств, вступит в силу с 1 июля 2017 года.

«Приняты концептуальные документы по углублению интеграции. В частности, главы государств одобрили заявление относительно формирования цифровой повестки Евразийского союза, — заявил на брифинге председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Тигран Саркисян. — Мы убеждены, что для модернизации наших экономик это очень важное заявление. И мы будем с нашими коллегами обсуждать, какими этапами, какими программами и проектами мы будем реализовывать цифровую повестку Евразийского экономического союза».

Что касается ключевого вопроса другого саммита — сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, то, как сообщил пока действующий генсек организации Николай Бордюжа, вопрос о генеральном секретаре организации будет рассмотрен на следующей сессии совета ОДКБ в апреле. Этот вопрос откладывается уже в ходе второго саммита. Первый раз — в октябре текущего года, когда главой организации должен был быть назначен представитель Армении.

Примечательно, что питерские встречи проигнорировал президент Белоруссии Александр Лукашенко. На этот факт намекнул в своем выступлении президент Армении Серж Саргсян. «Наша сегодняшняя встреча — хорошая возможность подвести итоги двухлетней деятельности Евразийского экономического союза, выявить наши достижения, а они, по нашему мнению, немалые. Думаю, стоит также акцентировать внимание на проблемных вопросах, тормозящих полноценное функционирование нашего единого экономического пространства. Было бы желательно конечно, чтобы эти актуальные вопросы были обсуждены при участии всех наших коллег», — отметил Саргсян.

Отсутствие «батьки» в Санкт-Петербурге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал так: «Наши белорусские коллеги сообщили о том, что президент Лукашенко не сможет принять участие в сегодняшних саммитах. Я думаю, что нам некорректно было бы говорить о причинах, все-таки это должна делать пресс-служба президента Белоруссии».

Отсутствие Лукашенко — не первый демарш белорусского лидера против России, под арестом в «братской» стране находятся авторы ИА REGNUM в Белоруссии — Юрий Павловец, Дмитрий Алимкин и Сергей Шиптенко.

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