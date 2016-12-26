Британская пресса очень внимательно изучает катастрофу Ту-154 над Черным морем, стараясь не пропустить ни одной мелкой детали, и выстраивает целостную картину, говорящую о том, что против России ведется война

Владимир Добрынин , , 18:54 — REGNUM

В отместку за успехи в Сирии — это на поверхности — и за все остальные победы Москвы (причисляя к ним «брекзит» и избрание президентом США Дональда Трампа). Это — на заднем плане, об этом не повторяются только потому, что навязло в зубах или лишний раз не хочется сыпать Западу соль на рану, причиненную ему поражением.

Так или иначе, но практически ни одно британское издание не стремится рассматривать авиакатастрофу как единичный случай трагического стечения обстоятельств. Все предпочитают, если не говорить, то намекать на то, что убийство посла России в Турции, падение лайнера, утренняя тревога на трех московских вокзалах 26 декабря — детали одной большой мозаики, которая складываться еще будет долго, пополняясь все новыми фишками.

Любители сенсаций из The Daily Express не верят заявлениям официальных лиц России, считая, что «сосредоточиться на версиях ошибки пилотирования или технических причинах, на самом деле не означает, что версия теракта исключается. Скорее всего, на ней не хотят акцентировать внимание, чтобы изучать детали без помех и никого не спугнуть».

«Путин, возможно, опасался каких-то терактов, поскольку все российские гражданские самолеты были прикованы к земле на несколько часов. Это продолжалось до того, пока не упал военный Ту-154. Аэрофлот откладывал выполнение 21 рейса по причинам безопасности, — делится таблоид информацией с читателями. — Версия, что самолет с военным хором, направлявшийся в Сирию, мог быть мишенью террористов пока слаба, но набирает силу. Известно, что этот борт, точно так же, как и тот, что летел из египетского Шарм-эль-Шейха, резко потерял скорость и вышел из-под контроля. Тогда, в октябре 2015 года, российские чиновники тоже долго отказывались признавать, что имел место теракт. Не признавали до момента, пока британские спецслужбы не представили российским коллегам подтверждающую информацию».

Между строк читается намек на то, что, мол, эти русские тянуть будут до последнего, пока британские спецслужбы им снова не помогут данными.

«Разброс фрагментов самолета таков, что говорит в пользу версии о взрыве на борту, к этому мнению склоняются и многие российские специалисты», — резюмирует Express.

«Кремль считает, что была ошибка в пилотировании или техническая неисправность. ФСБ тоже отвергает версию теракта. Но эксперты все больше уверены в том, что катастрофа произошла не по стечению обстоятельств, а благодаря чьему-то злому умыслу, реализованному так, будто все случилось само собой, — уверена The Daily Mail. — Ситуация, возникшая утром в понедельник на трех вокзалах Москвы, где тоже было оповещение об угрозе теракта, говорит о том, что успехи в Сирии России не пройдут даром, это месть за Алеппо. Так считают многие источники, как в российских структурах, так и за рубежом».

Издание The Sun рассказывает о деталях операции на трех вокзалах, однако не зацикливаясь исключительно на ней, рисуя связи с другими «неприятными для России моментами», возникавшими в последние дни.

«Анонимные звонки о заложенных взрывных устройствах проверяются. С Ленинградского, Ярославского и Казанского вокзалов эвакуировали около 3000 человек, саперы с собаками обследуют помещения, — пишет в своей электронной версии СМИ. — Путин прекрасно знает, что западные шпионы приложили руку к убийству посла в Турции, он уверен, что против России ведется война, но пока не склонен озвучивать это мнение».

По мнению экспертов издания, маловероятно, что катастрофа Ту-154 — отдельно существующая случайность, как бы ни пытался кто-то представить происшедшее «просто аварией».

«Официальные власти не торопятся признавать факт взрыва на борту самолета. Даже данные с установленной на сочинском берегу камеры видеонаблюдения, демонстрирующие вспышку в черном небе примерно в 5.40, то есть время набора высоты лайнером, власти не признают имеющими отношение к трагедии, уверяя, что вспышка была снята на полчаса раньше (по некоторым утверждениям — позже) катастрофы».

Financial Times, обычно не склонная к полутонам в выражении своего мнения и всегда отличающаяся жесткой позицией в отношении России, максимально конкретна:

«Катастрофа самолета произошла через несколько дней после убийства российского посла в Турции, которое случилось, в свою очередь, через несколько дней после установления Асадом (читай — русскими) полного контроля над Алеппо. Убийство посла — не что иное, как реакция противников Асада на свой крах. Реакция последовательная и не последняя».

По мнению издания, уже одна только смерть Андрея Карлова должна была поднять общество на выступления за полный выход российской армии из Сирии. «Но общественное мнение России до сих пор почему-то не активизировалось, — констатирует корреспондент Катрин Хилле. — Многие анонимные эксперты считают, что выступления против участия Москвы в сирийском конфликте должны все-таки состояться».

Финальная фраза журналистки не выглядит завершенной: несмотря на то, что тирада Хилле заканчивается точкой, у читателя возникает ощущение, что на деле там должна стоять запятая с последующими словами: «А если нет, то следует готовиться к тому, что произойдут новые трагические для России события».

«Россия: теракт не считается причиной авиакатастрофы», — под таким заголовком The Guardian помещает размышления корреспондента Шона Уокера, анализирующего данные мировых информационных агентств.

«Российские власти не связывают крушение самолета с поражением, которое Москва нанесла своим противникам в Сирии, — главный вывод, который делает корреспондент. — С причиной аварии русские до сих пор не определились, но они собираются выбрать из технической неисправности, ошибки пилота, попадания постороннего предмета в двигатель или некачественного топлива. Министр транспорта Максим Соколов уже сообщил, выступая на брифинге, что версия теракта не сочтена вероятной причиной происшедшего».

Сам же автор склоняется к версии цитируемого им «российского издания «Ведомости», утверждающего, что погибшие стали жертвами войны, в которой Россия принимает участие. Дискуссия на тему продолжать или не продолжать воевать в Сирии не должна быть властями ограничена».