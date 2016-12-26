Глава Волотовского района Новгородской области сохранил пост по конкурсу

Волот, Новгородская область, , 18:49 — REGNUM На заседании думы Волотовского района Новгородской области сегодня, 26 декабря, главой района был избран Александр Лыжов, который возглавляет район с 2006 года. Как сообщили ИА REGNUM в региональном департаменте внутренней политики, на заседании присутствовали 14 из 15 депутатов районной думы.

Голосование в соответствии с Уставом района проводилось открыто, Лыжов был переизбран единогласно.

Конкуренцию действующему главе в борьбе за этот пост составляла заместитель главы района Ирина Иванова — именно эти две кандидатуры 23 декабря были отобраны конкурсной комиссией. В её составе были по пять человек от думы района и от депутатов сельского поселения Волот и десять членов, назначенных губернатором Новгородской области.

Вновь избранный глава района вступит в должность 28 декабря 2016 года.

Напомним, выборы глав муниципалитетов прямым голосованием в Новгородской области отменены с 2015 года.