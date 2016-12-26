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Радио REGNUM: второй выпуск за 26 декабря

Политика
Радио REGNUM
Радио REGNUM
Иван Шилов © ИА REGNUM
Радио REGNUM

Москва, 26 Декабря 2016, 18:47 — REGNUM  

  • ФСБ России опрашивает очевидцев катастрофы Ту-154. В настоящее время рассматриваются четыре основных версии крушения самолета. Факты, которые подтверждали бы теракт, отсутствуют;
  • Кремль прокомментировал злорадство Рынски по поводу погибших в авиакатастрофе, назвав его полным безумием;
  • В Алеппо найдены массовые захоронения мирных жителей, которых пытали представители так называемой «умеренной оппозиции»;
  • Назарбаев заявил о готовности Казахстана принять все стороны переговоров по Сирии;
  • В Молдавии со здания администрации президента сняли флаг Евросоюза;
  • В Москве из-за анонимного звонка о бомбе с трех вокзалов было эвакуировано около трех тысяч человек. Угроза взрыва оказалась ложной.

Выпуск на сайте podster. fm

Читайте ранее в этом сюжете: Радио REGNUM: первый выпуск за 26 декабря

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