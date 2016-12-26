Путин: Количество конфликтов и горячих точек не уменьшается

Санкт-Петербург, , 18:43 — REGNUM В Санкт-Петербурге прошла сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ, сообщает официальный сайт Кремля.

Во встрече участвовали Президент России Владимир Путин, Президент Армении Серж Саргсян, Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, Президент Киргизии Алмазбек Атамбаев, Президент Таджикистана Эмомали Рахмон, а также Генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности Николай Бордюжа.

Участники обменялись мнениями по актуальным глобальным и региональным вопросам в сфере безопасности стран-участниц ОДКБ.

Президент России отметил, что во многих регионах мира число конфликтов и горячих точек не уменьшается. Особенно актуальны для стран-участниц ОДКБ ситуации в Афганистане и на Ближнем Востоке. Владимир Путин подчеркнул, что необходимо обстоятельно обсудить эти проблемы и наметить варианты решения данных проблем.

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