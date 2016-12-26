Женщина-смертник атаковала рынок скота в Нигерии

Абуджа, , 18:31 — REGNUM Террорист-смертник атаковал рынок скота в Майдугури на северо-востоке Нигерии, сообщает 26 декабря Reuters.

Полиция заявила, что женщина-смертник, атаковавшая рынок Kasuwan Shanu была единственной погибшей.

В заявлении полиции сообщается, что вторая женщина-террорист была подвергнута линчеванию разгневанной толпой, позже ее взрывное устройство было подорвано полицией.

Пока никто не взял ответственность за теракт, но по всей видимости к нему имеет отношение террористическая группировка «Боко Харам».

По всей видимости, теракт стал ответом на последние поражения «Боко Харам» в борьбе с правительственными войсками, после которых они были оттеснены к своей базе в лесу Самбиса.

Напомним, террористическая группировка «Боко Харам» виновна в гибели 15 000 человек, из-за ее действий более двух миллионов мирных жителей вынуждены были покинуть свои дома. Целью террористов является введение на территории Нигерии законов шариата и искоренения западного образа жизни.