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Оманский суд смягчил приговоры журналистам расследующим коррупцию

Политика
Газета, в которой работали журналисты, теперь вновь может издаваться
Суд
Иллюстрация: Rrnews.ru
Суд

Маскат, 26 Декабря 2016, 18:20 — REGNUM  Оманский апелляционный суд отменил постановление закрыть газету, сообщившую о предполагаемой коррупции в судебной системе, сообщает 26 декабря Reuters.

Частная газета «Азамн» стала знаменита еще в 2014 году, когда освящала ряд коррупционных скандалов, в которых были осуждены несколько руководителей компаний.

Суд первой инстанции заявил в сентябре, что газета подрывает престиж государства и нарушает общественный порядок. В результате на некоторое время издание было закрыто, а трое журналистов приговорены к тюремному заключение, что стало реакцией на серию докладов о предполагаемых случаях коррупции в судебной системе.

Апелляционный суд отменил приговор одному из журналистов, приговоренному к году тюрьмы и сократил сроки заключения основателю издания и редактору Ибрагиму аль-Мамари, а также его заместителю и главному редактору Юсефу аль-Балуши. Мамари должен будет отсидеть пол года в тюрьме, а Балуши один год.

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