Таможенный кодекс ЕврАзЭС подписан Киргизией

Заявление о перспективах выстраивания внешнеэкономической деятельности республика пока не подписала

Санкт-Петербург, , 18:09 — REGNUM Киргизия в итоге поставила свою подпись под Таможенным кодексом ЕврАзЭС, сообщил журналистам председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Тигран Саркисян.

Из четырех участников встречи Киргизия заверила документ последней. Тем не менее, заявление о перспективах выстраивания внешнеэкономической деятельности республика пока не подписала.

По словам Саркисяна, киргизские представители настаивают на уточнении формулировки по вопросу снятия барьеров и ограничений на внутреннем рынке.

Напомним, ЕврАзЭС — международное интеграционное экономическое объединение, построенное на основе Таможенного союза и Единого экономического пространства. Объединение функционирует с 1 января 2015 года. В него входят Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия.

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